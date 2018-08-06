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В Екатеринбурге начата проверка по факту обрушения потолка в жилом доме во время капремонта

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. В Екатеринбурге начата проверка по факту обрушения потолка в жилом доме во время капремонта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что ЧП произошло в двухэтажном доме № 14 в переулке Суворовский, который находится под управлением ЗАО «Орджоникидзевская УЖК».



«По предварительной информации, 4 августа 2018 года произошло частичное обрушение потолка в одной из квартир, где проживают три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. На момент обрушения в квартире никого не было», — говорится в сообщении.



Со слов жильцов, в доме проводился капитальный ремонт кровли. Торги на право проведения реконструкции выиграла компания «Энтис учет» (подрядчик), но фактически по договору субподряда работы выполняет индивидуальный предприниматель.



Необходимо отметить, что аналогичное обрушение потолочного перекрытия произошло 15 февраля 2018 года в жилом доме № 16 «а» в пер. Суворовский в Екатеринбурге. Уголовное дело по данному факту обрушения направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга. Фигурантом по нему является индивидуальный предприниматель — уроженец Екатеринбурга, 1975 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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