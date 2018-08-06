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Прибыль ОК «Русал» во II квартале 2018 года снизилась на 31%
6 август 2018 (09:11)
УрБК, Москва, 06.08.2018. ОК «Русал» отчитался о сокращении прибыли на 31% во II квартале 2018 года по отношению к первому, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании. Прибыль за отчетный период составила 218 млн долл. США. При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 8%, а за полугодие чистая скорректированная прибыль выросла на 15% (до 535 млн долл. США).
Выручка за квартал также уменьшилась: до 2,25 млрд долл. США — на 18%. Однако за полугодие выручка выросла на 4% до 4,99 млрд долл. США.
В апреле подконтрольные Олегу Дерипаске ОК «Русал» и En+ попали в санкционный список США. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать. Предприниматель согласился на снижение своей доли в En+.
Выручка за квартал также уменьшилась: до 2,25 млрд долл. США — на 18%. Однако за полугодие выручка выросла на 4% до 4,99 млрд долл. США.
В апреле подконтрольные Олегу Дерипаске ОК «Русал» и En+ попали в санкционный список США. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать. Предприниматель согласился на снижение своей доли в En+.
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