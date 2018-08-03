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В России в 1,5 раза выросло число рассмотренных дел о незаконном владении госимуществом

УрБК, Москва, 03.08.2018. В I полугодии 2018 года арбитражные суды России рассмотрели в 1,5 раза больше исков прокуроров об истребовании государственного и муниципального имущества из незаконного владения, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал сегодня генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе заседания коллегии по итогам работы надзорного органа.



По его словам, практически все иски были удовлетворены. Согласно данным генпрокуратуры, всего в I полугодии сотрудники надзорного органа подали в суды общей юрисдикции и арбитражные суды более 336 тыс. заявлений на сумму свыше 20 млрд руб., из которых требования удовлетворены по 98%.

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