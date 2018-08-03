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Генпрокуратура разрешила экстрадицию задержанного в Свердловской области гражданина Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Узбекистана об экстрадиции иностранного гражданина, задержанного в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



На родине иностранец обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 168 УК Республики Узбекистан «Мошенничество».



«В ходе экстрадиционной проверки установлено, что обвиняемый в мае 2016 года, в целях незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием, завладел чужим имуществом своих соотечественников на общую сумму 433 тыс. руб. Во избежание наказания обвиняемый скрылся от правоохранительных органов Республики Узбекистан в Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Мужчина был задержан в феврале 2018 года сотрудниками транспортной полиции на станции Богданович в Свердловской области.



В настоящее время иностранный гражданин находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области и ожидает передачи правоохранительным органам Республики Узбекистан.

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