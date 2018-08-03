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Дети 47% россиян остались дома в летние каникулы

УрБК, Москва, 03.08.2018. Более 47% опрошенных россиян на летние каникулы 2018 года оставили своих детей дошкольного и школьного возраста дома, около 14% респондентов отправили их на дачу. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Superjob со ссылкой на данные собственного исследования.



Менее 12% респондентов удается съездить с детьми к морю, около 15% отправляют детей к своим родственникам в другой город или деревню. Чуть больше 10% отправляют детей в специализированный лагерь в России и менее 2% — в лагерь за границей.



Опрос проводился в 338 российских населенных пунктах 6-19 июля 2018 года среди экономически активного населения старше 18 лет.

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