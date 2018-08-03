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Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 03.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 31,91 коп., до 63,45 руб., евро — на 5,38 коп., до 73,47 руб.

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