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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве одного из юрлиц застройщика «ВВК»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «ВВК» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 2 августа 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Офион», сумма исковых требований составляет 25 млн 167 тыс. руб.



Отметим, ООО «ВВК» зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий.



Согласно открытым данным, одним из учредителей ООО «ВВК» выступает предприниматель Евгений Белоусов, в марте 2018 года осужденный на 9 лет колонии строгого режима за мошенничество с квартирами пайщиков ЖК «Западный» в Екатеринбурге. Ранее он был руководителем другого ООО «ВВК», являвшегося генподрядчиком строительства жилого комплекса и прекратившего свою деятельность в 2015 году.

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