Кризис

Депутаты Госдумы на день выйдут из отпуска ради обсуждения пенсионной реформы

Госдума 21 августа 2018 года прервет каникулы ради парламентских слушаний, посвященных законопроекту о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.



При этом официально осенняя сессия в Госдуме начинается на неделю позже, с 27 августа. Как пояснил спикер ГД РФ Вячеслав Володин, решение прервать на день отпуска связано с широким резонансом, который вызвал законопроект у избирателей. Кроме того, с 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах, поэтому «было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии».



Руководители фракций поддержали предложение. Ожидается, что в слушаниях примут участие депутаты ГД, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты, представители правительства РФ.



Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. 19 июля 2018 года законопроект приняли в первом чтении, второе назначено на 24 сентября 2018 года.

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