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За семь месяцев ФТС перечислила в бюджет 3,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.08.2018. За семь месяцев 2018 года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет РФ 3 трлн 135 млрд руб. Это на 27,3% больше, чем в прошлом году, пишет агентство «Прайм».



В январе-июле 2017 года ФТС перечислила 2 трлн 461 млрд руб.



За июль 2018 года в бюджет было перечислено 504,7 млрд руб. (рост на 34% в годовом выражении). За июль 2017 года перечисления составили 376,64 млрд руб.

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