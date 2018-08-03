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Житель Екатеринбурга отсудил у автомойки 15 тыс. рублей за поврежденные фары

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Житель Екатеринбурга отсудил у автомойки, расположенной по адресу ул. Шейнкмана, 123, 15 тыс. руб. за поврежденные при мойке автофары. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



По данным надзорного органа, мужчина заказал у предприятия мойку кузова и салона автомобиля. После оказания услуги ему сообщили, что противотуманные фары треснули. Причиной этого исполнитель назвал резкий перепад температуры при попадании сильной струи холодной воды на нагретые фары.



«Однако в правилах пользования автоматической автомойкой, которым следовал автолюбитель, не содержались требования о передаче автомобиля для мойки с остывшими фарами или иные требования, которые могли бы предотвратить такое развитие событий», ― сообщают в пресс-службе Свердловского Роспотребнадзора.



Потребитель заменил фары и обратился к предпринимателю с претензией, содержащей требования о возврате ему 390 руб., уплаченных за мойку авто, и компенсации в 6 тыс. руб. за треснутые фары. Индивидуальный предприниматель отказался добровольно удовлетворить законные требования гражданина.



Мужчина обратился за оказанием юридической помощи в составлении искового заявления в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Мировой судья полностью удовлетворил его требования и постановил взыскать с предпринимателя более 15 тыс. руб. Сумма включала компенсацию за некачественную услугу и ущерб, штраф за отказ удовлетворить требование потребителя в добровольном порядке, компенсацию расходов на юридические услуги, а также компенсацию морального вреда.

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