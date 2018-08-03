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Таможенники в Кольцово изъяли у пассажира 10 млн рублей и 2 тыс. юаней

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. На Кольцовской таможне у пассажира рейса Екатеринбург — Харбин изъят багаж с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба ведомства.



Во время досмотра багажа в «зеленом коридоре» таможенники задержали сумку, в которой было обнаружено почти 10 млн руб. и 2 тыс. юаней. Владельцем денег оказался гражданин Китая.



«Задержанный мужчина рассказал таможенникам, что прилетел в Екатеринбург из Самары. Из уральской столицы гражданин Китая планировал отправиться в Харбин. Деньги предназначались для покупки оборудования для теплиц. По словам задержанного, он не знал о правилах провоза наличных средств. Однако, по данным таможенников, мужчина не раз пересекал российско-китайскую границу через Уссурийскую таможню и там неоднократно декларировал денежные средства», — говорится в сообщении.



Все обнаруженные деньги были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств».

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