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В Нижнем Тагиле предпринимателю грозит 3 года колонии за долг по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Следователи Нижнего Тагила направили в суд уголовное дело в отношении местного предпринимателя, который несколько месяцев не выплачивал зарплату наемным работникам.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, 30-летний мужчина владел несколькими объектами общепита без залов обслуживания. С сентября по декабрь 2017 года он из личной корысти не стал выплачивать сотрудникам зарплату в полном объеме, хотя имел такую возможность, и задолжал им более 100 тыс. руб.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности», санкция которой предусматривает наказания вплоть до 3 лет лишения свободы.



При этом в ходе следствия предприниматель пытался скрыться от уголовного преследования, уехал в Краснодарский край и устроился там работать поваром. После этого его объявили в федеральный розыск, установили местонахождение и доставили обратно в Свердловскую область. В итоге мужчина признал свою вину и полностью погасил задолженность по заработной плате.



Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Нижнего Тагила.

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