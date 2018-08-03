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Уралтрансбанк закрывает отделение в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Отделение ПАО «Уралтрансбанк» в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 7, корпус 4 закрывается 31 августа 2018 года. Об этом сообщает служба поддержки банка в социальной сети «Вконтакте».



Напомним, что в апреле 2018 года Уралтрансбанк закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15.



Банк 16-й месяц подряд входит в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регулятора.

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