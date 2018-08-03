Новости дня

В России компании чаще всего уклоняются от уплаты НДС, граждане — НДФЛ

УрБК, Москва, 03.08.2018. В России организации чаще всего уклоняются от уплаты НДС, физические лица — НДФЛ, пишет RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).



По данным ФНС, в 2017 году в общей сумме доначисленных организациям налогов доля НДС превышает 50% (189,5 млрд руб.), налога на прибыль организаций — 30% (120,6 млрд руб.).



В свою очередь, у граждан и индивидуальных предпринимателей чаще возникают проблемы с уплатой НДФЛ.



«По результатам 2,6 тыс. выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведённых в 2017 году, доначислено 8,775 млрд руб.», — указали в ФНС.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: