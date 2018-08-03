Новости дня
В России компании чаще всего уклоняются от уплаты НДС, граждане — НДФЛ
3 август 2018 (13:02)
УрБК, Москва, 03.08.2018. В России организации чаще всего уклоняются от уплаты НДС, физические лица — НДФЛ, пишет RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
По данным ФНС, в 2017 году в общей сумме доначисленных организациям налогов доля НДС превышает 50% (189,5 млрд руб.), налога на прибыль организаций — 30% (120,6 млрд руб.).
В свою очередь, у граждан и индивидуальных предпринимателей чаще возникают проблемы с уплатой НДФЛ.
«По результатам 2,6 тыс. выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведённых в 2017 году, доначислено 8,775 млрд руб.», — указали в ФНС.
По данным ФНС, в 2017 году в общей сумме доначисленных организациям налогов доля НДС превышает 50% (189,5 млрд руб.), налога на прибыль организаций — 30% (120,6 млрд руб.).
В свою очередь, у граждан и индивидуальных предпринимателей чаще возникают проблемы с уплатой НДФЛ.
«По результатам 2,6 тыс. выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведённых в 2017 году, доначислено 8,775 млрд руб.», — указали в ФНС.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За I полугодие свердловские налоговые службы доначислили в бюджет РФ 3,8 млрд рублей
- За I квартал налоговые органы Свердловской области доначислили в бюджет более 2,5 млрд рублей
- В Свердловской области дополнительно начислили налоги на сумму более 8 млрд рублей
- За I полугодие свердловские налоговики доначислили платежей на 4,2 млрд рублей
- По результатам проверок налоговыми органами Свердловской области доначислено в бюджет РФ более 8 млрд рублей