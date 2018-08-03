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В России компании чаще всего уклоняются от уплаты НДС, граждане — НДФЛ

3 август 2018 (13:02)

УрБК, Москва, 03.08.2018. В России организации чаще всего уклоняются от уплаты НДС, физические лица — НДФЛ, пишет RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

По данным ФНС, в 2017 году в общей сумме доначисленных организациям налогов доля НДС превышает 50% (189,5 млрд руб.), налога на прибыль организаций — 30% (120,6 млрд руб.).

В свою очередь, у граждан и индивидуальных предпринимателей чаще возникают проблемы с уплатой НДФЛ.

«По результатам 2,6 тыс. выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведённых в 2017 году, доначислено 8,775 млрд руб.», — указали в ФНС.

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