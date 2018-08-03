В Екатеринбурге нашли применение недостроенному зданию на Октябрьской площади

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В Екатеринбурге недостроенное здание «Делового центра внешнеэкономической деятельности» по адресу Октябрьская площадь, 5, строительство которого было начато в 1993 году, получило новую функцию. В настоящее время оно является местом, где разместили рекламу продвижения заявки Екатеринбурга на проведение выставки EXPO 2025.Напомним, что две части недостроенного помещения в Екатеринбурге по адресу Октябрьская площадь, 5 в мае 2018 года выкупила компания «Навигатор» за 200 млн руб. Учредителем компании является генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Еще часть здания приобретена за 45 млн руб. депутатом городской думы Екатеринбурга Олегом Хабибуллиным. Недвижимость была выставлена на продажу в связи с банкротством ГУП СО «Уралвнешторг», которому принадлежит 80% долей в здании.«Деловой центр внешнеэкономической деятельности» рядом со зданием правительства Свердловской области начали строить в 1993 году. Основными инвесторами были Уралтрансбанк и ГУП «Внешнеэкономическое объединение «Уралвнешторг». В 2015 году правительство Свердловской области отсудило у Уралтрансбанка его долю здания.