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Екатеринбург занял 41 место среди городов России по качеству работы служб ЖКХ

Екатеринбург занял 41 место из 150 городов России в рейтинге оценки местных жителей качества работы коммунальных служб, составленном специалистами портала недвижимости Domofond.ru.



«Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ», ― рассказали авторы исследования.



В Екатеринбурге средняя оценка составила 5,9 балла из 10 против 5,5 в 2017 году. В среднем по стране местные жители оценили работу коммунальщиков на 5,4 балла.



«Это достаточно низкий балл, который показывает, что результаты работы служб ЖКХ не соответствуют ожиданиям россиян. При этом совершенно недовольны работой служб ЖКХ 15,7% респондентов: они поставили оценку 1. Еще почти 15% респондентов поставили оценки 2 (5,6%) и 3 (8,8%). Полностью удовлетворены качеством работы служб, отвечающих за жилищно-коммунальную сферу, всего 9,4% опрошенных: они поставили 10 баллов. На 9 и 8 баллов оценили деятельность служб ЖКХ 7,3% и 12,8%», ― прокомментировали в пресс-службе Domofond.ru.



В опросе приняли участие более 64 тыс. человек. Больше всего работой коммунальных служб довольны жители Нижневартовска (7,3 балла), среди городов-миллионников — жители Москвы и Новосибирска (6 баллов, 30 и 32 места соответственно).



Согласно отзывам респондентов, россияне недовольны не только уровнем услуг, но и тарифами. Поэтому низкие оценки работы ЖКХ часто говорят о несоответствии стоимости услуг их объему или качеству, заключают авторы исследования.

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