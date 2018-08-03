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Доходная часть бюджета Свердловской области за январь-июль 2018 года исполнена на 60,5%
3 август 2018 (12:17)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Доходная часть бюджета Свердловской области с января по июль 2018 года исполнена на 60,5% от годового прогноза. Об этом сообщает региональный департамент информполитики со ссылкой на заместителя губернатора области, министра финансов Галину Кулаченко.
По ее словам, за указанный период в областную казну поступило 138,7 млрд руб. К уровню аналогичного периода 2017 года поступления возросли на 16,1 млрд руб.
В частности, доходы от уплаты налога на прибыль организаций с января по июль 2018 года увеличились на 5,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 50,2 млрд руб., поступления от НДФЛ возросли на 4,4 млрд руб. — до 38 млрд руб.
Доходы от налога на имущество организаций выросли на 2,3 млрд руб. — до 18,1 млрд руб.
По ее словам, за указанный период в областную казну поступило 138,7 млрд руб. К уровню аналогичного периода 2017 года поступления возросли на 16,1 млрд руб.
В частности, доходы от уплаты налога на прибыль организаций с января по июль 2018 года увеличились на 5,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 50,2 млрд руб., поступления от НДФЛ возросли на 4,4 млрд руб. — до 38 млрд руб.
Доходы от налога на имущество организаций выросли на 2,3 млрд руб. — до 18,1 млрд руб.
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