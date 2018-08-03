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Сотрудника «Невьянского цементника» оштрафовали на 42 тыс. рублей за выбросы пыли с кремнием

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В Невьянске прокуратура зафиксировала нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха АО «Невьянский цементник».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установки предприятия выбрасывают в атмосферу неорганическую пыль с высоким содержанием кремния. При этом разрешения на выброс загрязняющих веществ у производителя цемента не было.



В связи с этим в отношении начальника отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии предприятия возбудили административное дело по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения» и части 1 статьи 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства». В результате его рассмотрения сотруднику АО «Невьянский цементник» выписали штраф на 42 тыс. руб.



Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исковым требованием обязать АО «Невьянский цементник» разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов и получить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также исполнить обязанность по постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

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