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В Екатеринбурге задержан мужчина по подозрению в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи
3 август 2018 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге 23-летнего мужчину, подозреваемого в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Об этом сообщает пресс-группа городского УМВД.
По данным полиции, задержанный причастен к нападениям, которые произошли 10, 24 и 27 июля 2018 года. Дважды злоумышленник совершал налет на салон сотовой связи по улице Старых Большевиков и один раз по улице Восстания.
«При этом во вторую торговую точку злоумышленник, видимо, почувствовав свою безнаказанность, приходил дважды. При совершении своих противоправных действий мужчина использовал либо предметы, имитирующие оружие, либо пневматический пистолет. Мужчина старался скрыть лицо — надевал кепку и маску», — говорится в сообщении.
Из салона сотовой связи злоумышленник похищал деньги и сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила более 450 тыс. руб. Задержанный мужчина полностью признал свою вину по всем перечисленным эпизодам. По его словам, на преступление он пошел из-за долгов по кредитам.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
По данным полиции, задержанный причастен к нападениям, которые произошли 10, 24 и 27 июля 2018 года. Дважды злоумышленник совершал налет на салон сотовой связи по улице Старых Большевиков и один раз по улице Восстания.
«При этом во вторую торговую точку злоумышленник, видимо, почувствовав свою безнаказанность, приходил дважды. При совершении своих противоправных действий мужчина использовал либо предметы, имитирующие оружие, либо пневматический пистолет. Мужчина старался скрыть лицо — надевал кепку и маску», — говорится в сообщении.
Из салона сотовой связи злоумышленник похищал деньги и сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила более 450 тыс. руб. Задержанный мужчина полностью признал свою вину по всем перечисленным эпизодам. По его словам, на преступление он пошел из-за долгов по кредитам.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
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