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Второй этап опрессовок выявил 25 повреждений трубопроводов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В ходе второго этапа опрессовок в Екатеринбурге специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.



«Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с правилами эксплуатации тепловых сетей», ― поясняют в пресс-службе компании.



Повреждения сетей зафиксированы в районе улиц Фурманова — Фрунзе, Вайнера — Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейская, Бебеля, Ключевская, Сиреневый бульвар, Победы, Бакинских комиссаров, М. Сибиряка, Волгоградская, Надеждинская, Чистопольская. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к их устранению.



Сейчас ГВС должна поступать в дома горожан в обычном режиме, за исключением районов с выявленными повреждениями. По вопросам отсутствия горячей воды следует обращаться в организации ЖКХ по месту жительства.

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