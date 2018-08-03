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Второй этап опрессовок выявил 25 повреждений трубопроводов в Екатеринбурге
3 август 2018 (10:20)
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В ходе второго этапа опрессовок в Екатеринбурге специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.
«Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с правилами эксплуатации тепловых сетей», ― поясняют в пресс-службе компании.
Повреждения сетей зафиксированы в районе улиц Фурманова — Фрунзе, Вайнера — Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейская, Бебеля, Ключевская, Сиреневый бульвар, Победы, Бакинских комиссаров, М. Сибиряка, Волгоградская, Надеждинская, Чистопольская. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к их устранению.
Сейчас ГВС должна поступать в дома горожан в обычном режиме, за исключением районов с выявленными повреждениями. По вопросам отсутствия горячей воды следует обращаться в организации ЖКХ по месту жительства.
«Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с правилами эксплуатации тепловых сетей», ― поясняют в пресс-службе компании.
Повреждения сетей зафиксированы в районе улиц Фурманова — Фрунзе, Вайнера — Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейская, Бебеля, Ключевская, Сиреневый бульвар, Победы, Бакинских комиссаров, М. Сибиряка, Волгоградская, Надеждинская, Чистопольская. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к их устранению.
Сейчас ГВС должна поступать в дома горожан в обычном режиме, за исключением районов с выявленными повреждениями. По вопросам отсутствия горячей воды следует обращаться в организации ЖКХ по месту жительства.
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