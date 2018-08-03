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В Екатеринбурге группа местных жителей обвиняется в махинациях с квартирами на сумму более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



По версии следствия, одна из обвиняемых совместно и согласованно с другой обвиняемой изготовила заведомо подложный документ о трудоустройстве и заработной плате, а именно справку 2-НДФЛ. После этого, она обратилась в один из банков с заявлением о выдаче ипотечного кредита в размере 7,4 млн руб., предоставив подложную справку 2-НДФЛ, согласно которой ее заработная плата была свыше 100 тыс. руб. в месяц.



Кроме того, обвиняемая нашла некомпетентного специалиста — оценщика, которым был составлен отчет о стоимости приобретаемого имущества, где его оценочная стоимость была завышена в два раза.



Получив денежные средства, подельницы кредитные обязательства перед банком не исполнили, распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению. При этом в результате реализации недвижимого имущества банку в полной мере ущерб не возмещен в связи с тем, что недвижимое имущество реально стоит не более 4 млн руб.



Кроме того, в январе 2017 года обвиняемая совместно с пятью лицами похитила путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере денежные средства, принадлежащие 45-летнему гражданину, полученные им с продажи его квартиры по ул. Уральская в Екатеринбурге, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб в сумме свыше 1,5 млн руб.



Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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