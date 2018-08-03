Новости дня

В правительство РФ внесен проект о регулировании продажи алкоголя в интернете

УрБК, Москва, 03.08.2018. Министерство финансов внесло в правительство РФ законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете. Он будет распространен на различные виды алкоголя поэтапно, так как необходимо протестировать работу информационной инфраструктуры, сообщает «Коммерсантъ».



«На первом этапе с 1 января 2019 года предлагается запустить дистанционную продажу в интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи соответственно лицами, имеющими лицензию на производство таких вин, лицами, имеющими оптовую лицензию, и производителями пива», — отметил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.



В ведомстве добавили, что с 1 января 2020 года будет возможна продажа всей алкогольной продукции лицами, имеющими лицензии на производство алкогольной продукции. Только в 2022 году станет возможна розничная продажа таким способом всех видов алкогольной продукции всеми участниками рынка.



Законопроектом также предлагается введение новых видов лицензий — на розничную продажу алкогольной продукции и на розничную продажу произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции дистанционно через интернет. Как считают в Минфине, введение такого лицензирования позволит оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов. Продажа пивных напитков через интернет будет возможна только теми организациями и индивидуальными предпринимателями, которые будут включены в специальный реестр.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: