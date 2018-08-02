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На Урале число нарушений при содержании автодорог федерального значения в I полугодии выросло на 20%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В I полугодии 2018 года Уральским управлением госавтодорнадзора обследовано 1 932 км автомобильных дорог федерального значения в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. При этом выявлено 343 нарушения, что на 20% больше, чем в I полугодии 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года управлением выдано в 2,4 раза больше предписаний на устранение нарушений, составлено в 1,8 раза больше протоколов.



Среди основных нарушений — несоблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»: несвоевременность уборки дорожного покрытия от снега; проломы, просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты; отсутствие сигнальных столбиков; несоответствие остановочных пунктов установленным требованиям; применение дорожно-строительных материалов, не имеющих сертификатов и деклараций на соответствие установленным требованиям и другие.



В рамках подготовки проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 управлением проведено обследование 14 объектов транспортной инфраструктуры (мостов и путепроводов), задействованных в мероприятии. Выявлено 35 нарушений требований Технического регламента Таможенного союза. О данных нарушениях уведомлены владелец автомобильной дороги ФКУ «Уралуправтодор» и подрядные организации, осуществляющие содержание объектов.

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