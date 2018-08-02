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Ректоры ВШЭ и МГИМО попросят правительство РФ вернуть кредиты на образование

УрБК, Москва, 02.08.2018. Ректоры Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГИМО Ярослав Кузьминов и Анатолий Торкунов намерены обратиться к зампреду правительства Татьяне Голиковой, курирующей социальный блок, с предложением вернуть программы образовательного кредитования. Об этом они заявили в ходе пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы, сообщает РИА «Новости».



«У нас высокая стоимость обучения. Мы должны иметь некоторые промежуточные инструменты. Желательно получать от государства. Мы ставим перед государством проблему, что неплохо было бы субсидировать тех, кто идет на платные места с очень высокими баллами, чтобы сделать нормальный образовательный льготный кредит», — считает Ярослав Кузьмин.



Программы предоставления образовательных кредитов в России исчезли, хотя это общемировая практика, правильная с точки зрения поддержки высшего образования в стране, отметил Анатолий Торкунов.



«К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли. Но я думаю, что мы перед Татьяной Алексеевной Голиковой эту проблему поставим, я уверен, что в следующем году мы эту проблему решим», — добавил ректор МГИМО.

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