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За I полугодие в Свердловской области не выявлено нитратов в пробах бахчевых культур
2 август 2018 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В I полугодии 2018 года на территории Свердловской области исследовано 22 пробы бахчевых культур (арбузы, дыни) на содержание нитратов и пестицидов. Неудовлетворительных результатов не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
На содержание нитратов были исследованы 22 пробы, на пестициды — 2 пробы.
Отметим, что за аналогичный период 2017 года структуры ведомства проверили 63 пробы бахчевых культур: 62 пробы на содержание нитратов и 6 — на содержание пестицидов. 11 проб не соответствовали требованиям нормативных документов.
На содержание нитратов были исследованы 22 пробы, на пестициды — 2 пробы.
Отметим, что за аналогичный период 2017 года структуры ведомства проверили 63 пробы бахчевых культур: 62 пробы на содержание нитратов и 6 — на содержание пестицидов. 11 проб не соответствовали требованиям нормативных документов.
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