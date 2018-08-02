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За I полугодие в Свердловской области не выявлено нитратов в пробах бахчевых культур

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В I полугодии 2018 года на территории Свердловской области исследовано 22 пробы бахчевых культур (арбузы, дыни) на содержание нитратов и пестицидов. Неудовлетворительных результатов не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



На содержание нитратов были исследованы 22 пробы, на пестициды — 2 пробы.



Отметим, что за аналогичный период 2017 года структуры ведомства проверили 63 пробы бахчевых культур: 62 пробы на содержание нитратов и 6 — на содержание пестицидов. 11 проб не соответствовали требованиям нормативных документов.

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