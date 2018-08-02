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«Уралвагонзавод» отказывается комментировать смену планов правительства РФ по закупке «Арматы»
2 август 2018 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) не комментируют заявление зампреда правительства РФ Юрия Борисова о нецелесообразности закупки танков на платформе «Армата» (Т-14), разработанных предприятием.
Об этом УрБК рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о том, было ли известно корпорации о смене планов Минобороны по закупке танков нового поколения на платформе «Армата», и как на предприятии оценивают перспективы поставок техники в вооруженные силы РФ после сделанного заявления.
Напомним, в конце июля заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность, сообщил о нецелесообразности для бюджета закупать танки Т-14 «Армата» у УВЗ из-за слишком высокой цены. По его словам, необходимо расходовать бюджетные средства на модернизацию старой техники, а не тратить на закупку новой.
Об этом УрБК рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о том, было ли известно корпорации о смене планов Минобороны по закупке танков нового поколения на платформе «Армата», и как на предприятии оценивают перспективы поставок техники в вооруженные силы РФ после сделанного заявления.
Напомним, в конце июля заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность, сообщил о нецелесообразности для бюджета закупать танки Т-14 «Армата» у УВЗ из-за слишком высокой цены. По его словам, необходимо расходовать бюджетные средства на модернизацию старой техники, а не тратить на закупку новой.
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