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Роскачество опубликовало очередной рейтинг смартфонов, продаваемых в России
2 август 2018 (16:54)
УрБК, Москва, 02.08.2018. В очередном рейтинге Российской системы качества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) первые 4 места занимают смартфоны Samsung. Информация о рейтинге размещена на сайте Роскачества.
Топ-10 смартфонов выглядит так:
1. Samsung Galaxy S9
2. Samsung Galaxy S9+
3. Samsung Galaxy S8
4. Samsung Galaxy S8+
5. Apple iPhone 8 Plus
6. Huawei P20 Pro
7. Samsung Galaxy Note 8
8. Apple iPhone 8
9. Apple iPhone X
10. Huawei Mate 10 Pro.
В исследовании участвуют 377 моделей смартфонов. Их проверяют по 229 параметрам качества и безопасности. Тестирование охватывает несколько категорий: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет. Данные категории подразумевают как общие критерии (мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса), так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другие.
Все смартфоны проходят абсолютно идентичные испытания.
Топ-10 смартфонов выглядит так:
1. Samsung Galaxy S9
2. Samsung Galaxy S9+
3. Samsung Galaxy S8
4. Samsung Galaxy S8+
5. Apple iPhone 8 Plus
6. Huawei P20 Pro
7. Samsung Galaxy Note 8
8. Apple iPhone 8
9. Apple iPhone X
10. Huawei Mate 10 Pro.
В исследовании участвуют 377 моделей смартфонов. Их проверяют по 229 параметрам качества и безопасности. Тестирование охватывает несколько категорий: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет. Данные категории подразумевают как общие критерии (мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса), так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другие.
Все смартфоны проходят абсолютно идентичные испытания.
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