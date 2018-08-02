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Роскачество опубликовало очередной рейтинг смартфонов, продаваемых в России

УрБК, Москва, 02.08.2018. В очередном рейтинге Российской системы качества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) первые 4 места занимают смартфоны Samsung. Информация о рейтинге размещена на сайте Роскачества.



Топ-10 смартфонов выглядит так:

1. Samsung Galaxy S9

2. Samsung Galaxy S9+

3. Samsung Galaxy S8

4. Samsung Galaxy S8+

5. Apple iPhone 8 Plus

6. Huawei P20 Pro

7. Samsung Galaxy Note 8

8. Apple iPhone 8

9. Apple iPhone X

10. Huawei Mate 10 Pro.



В исследовании участвуют 377 моделей смартфонов. Их проверяют по 229 параметрам качества и безопасности. Тестирование охватывает несколько категорий: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет. Данные категории подразумевают как общие критерии (мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса), так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другие.



Все смартфоны проходят абсолютно идентичные испытания.

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