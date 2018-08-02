Турбизнес: раннее бронирование под вопросом

В 2018 году на туристическом рынке наблюдалось существенное восстановление интереса потребителей к акциям раннего бронирования. Однако события последних месяцев — нарушение рядом компаний своих обязательств, а также появление множества «горящих» путевок по низким ценам — привели к возникновению у туристов сомнений в целесообразности заблаговременной покупки турпакетов. Эксперты не исключают, что предстоящий осенне-зимний, а за ним и «высокий» сезон покажут заметное снижение предварительных продаж, что может негативно повлиять на ситуацию в туротрасли.Напомним, с начала текущего сезона о приостановке своей деятельности заявили субагентская компания Polar tour, туроператоры DSBW tours, «Матрешка-Тур», «ТК «Интрэвел Столешники». Однако наиболее серьезный удар по рынку нанесло аннулирование путевок компании «Натали Турс»: число пострадавших россиян эксперты оценивают в 10-12 тыс. человек, из них не менее 1,5 тыс. — жители Свердловской области.По словам участников рынка, сегодня в турфирмы поступают звонки от граждан, которые опасаются приобретать туры за несколько месяцев из-за нестабильности туроператоров. Хотя обращения не носят массового характера, эксперты не отрицают, что по доверию потребителей к отрасли этим летом нанесен очередной удар.«Конечно, ситуация с разорившимися туроператорами нанесла большой репутационный и имиджевый ущерб туристической отрасли: глубина продаж путевок, которые были аннулированы, достигает в отдельных случаях октября. Масштаб негативных последствий пока неясен, но они неизбежно будут и проявят себя, в том числе в динамике раннего бронирования», — отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Еще одним фактором, который может негативно отразиться на объемах заблаговременных продаж путевок, стало появление на рынке в этом сезоне значительного количества «горящих» туров. В ряде случаев цены на них оказались не просто сопоставимы, а ниже, чем по акциям раннего бронирования.«В прошлом году ситуация развивалась достаточно успешно: в течение сезона туроператоры не снижали цены настолько, чтобы приобретение туров заранее оказалось невыгодным. А в этом году летом продажи «просели», и цена по раннему бронированию на конец июля-август оказалась зачастую выше, чем за аналогичный тур в последние дни. Это привело к определенному разочарованию туристов, которые, заказывая путевку заранее, по сути, переплатили. Такие просчеты в бизнесе операторов, конечно, влияют на спрос», — пояснил член координационного совета по туризму при администрации Екатеринбурга Олег Хигер.Впрочем, по словам директора компании «Инна-тур» Инны Аверьяновой, этот фактор в большей степени актуален для московского рынка. Между тем в Свердловской области конкуренция ниже, и у туроператоров реже возникает необходимость в демпинге.«В Москве ситуация другая — там гораздо больше конкуренция. У нас же все более сбалансированно, такого демпинга нет, и это хорошо, потому что он ведет к банкротству участников рынка. И раннее бронирование на осень-зиму уже идет: всегда находятся люди, которые предпочитают планировать свой отдых заранее, приезжать в конкретный отель в определенные сроки, а не как повезет. Кроме того, многие туроператоры разрешают оплату не вей суммы единовременно, а по частям, что становится своего рода беспроцентной рассрочкой», — рассказала Инна Аверьянова.В свою очередь, директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова отмечает, что на зимние направления редко бывают существенные скидки по программам раннего бронирования. Поэтому судить о том, как повлияют события текущего лета на его динамику, можно будет только с началом продаж на новый «высокий» сезон. В то же время эксперт признает, что на сегодняшний день реализация туров идет менее активно, чем ожидалось.Таким образом, участники туррынка не исключают снижения объемов раннего бронирования на предстоящие периоды. Между тем именно заблаговременные продажи позволяют туроператорам эффективно планировать свою деятельность, в том числе количество перевозки, а также обеспечивают оборотными средствами для резервирования мест в отелях и самолетах. Поэтому сложившиеся у туристов опасения могут существенно повлиять на финансовую устойчивость туристических компаний.