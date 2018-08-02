Новости дня

В Екатеринбурге вынесли приговор мошеннику, который под видом залоговых кредитов лишал собственников их жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Александра Гардизона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе организованной группой, в крупном либо особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В суде установлено, что преступник действовал совместно и согласовано с еще двумя злоумышленниками в составе организованной группы, с августа 2010 года по ноябрь 2015 года.



Соучастники размещали объявления в средствах массовой информации о предоставлении ООО Автоломбард «Миллиард» денежных займов под залог недвижимого имущества.



В дальнейшем, вводя граждан в заблуждение, злоумышленники лишали их права на жилое помещение. Вместо указанных гражданско-правовых сделок, путем обмана обвиняемый оформлял договоры купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, не соразмерные их фактической стоимости.



Общий ущерб от действий членов организованной группы составил свыше 26,5 млн руб.



Кировский районный суд г. Екатеринбурга назначил А. Гардизону наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Другой соучастник группы осужден в марте 2018 года, а третий находится в розыске.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: