Новости дня

В Октябрьском районе Екатеринбурга демонтировали два нестационарных объекта розничной торговли

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В Октябрьском районе Екатеринбурга демонтировали два нестационарных объекта розничной торговли. Об этом говорится в сообщении на сайте районной администрации.



«В рамках проводимого комплекса мероприятий выявляются предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность с нарушением условий заключенных договоров, действующего законодательства, а также объекты, размещаемые без правоустанавливающих документов. На этой неделе в Октябрьском районе свою деятельность прекратили павильоны по улицам Декабристов, 51 и Восточная, 76», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: