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В Октябрьском районе Екатеринбурга демонтировали два нестационарных объекта розничной торговли

2 август 2018 (15:56)

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В Октябрьском районе Екатеринбурга демонтировали два нестационарных объекта розничной торговли. Об этом говорится в сообщении на сайте районной администрации.

«В рамках проводимого комплекса мероприятий выявляются предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность с нарушением условий заключенных договоров, действующего законодательства, а также объекты, размещаемые без правоустанавливающих документов. На этой неделе в Октябрьском районе свою деятельность прекратили павильоны по улицам Декабристов, 51 и Восточная, 76», — говорится в сообщении.

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