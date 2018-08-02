Кризис
В I полугодии Свердловский Роспотребнадзор забраковал 21% заявок на бизнес-стартапы
2 август 2018 (15:54)
В I полугодии 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 884 заявления от физических и юридических лиц о начале предпринимательской деятельности, каждый пятый из них — 169 — получил отказ.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, основанием для отказов стали ошибки в оформлении документов и получение заявок по неподконтрольным Роспотребнадзору видам деятельности. Во втором случае заявителям необходимо было подать документы в другие контролирующие органы.
715 заявлений за полгода Роспотребнадзор зарегистрировал, из них 189 — на внесение изменений в реестр уведомлений.
Наибольший удельный вес занимали заявления в сфере общественного питания (44%), розничной торговли (28%), бытовых услуг (8,6%), производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (2,8%), гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания (1,4%).
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, основанием для отказов стали ошибки в оформлении документов и получение заявок по неподконтрольным Роспотребнадзору видам деятельности. Во втором случае заявителям необходимо было подать документы в другие контролирующие органы.
715 заявлений за полгода Роспотребнадзор зарегистрировал, из них 189 — на внесение изменений в реестр уведомлений.
Наибольший удельный вес занимали заявления в сфере общественного питания (44%), розничной торговли (28%), бытовых услуг (8,6%), производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (2,8%), гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания (1,4%).
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