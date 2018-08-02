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Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — на 31 коп.

2 август 2018 (15:34)

УрБК, Москва, 02.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 57,68 коп., до 63,14 руб., евро — на 31,42 коп., до 73,42 руб.

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