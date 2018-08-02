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За I полугодие более 6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области получили господдержку
2 август 2018 (15:13)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В I полугодии 2018 года в Свердловской области господдержку получили более 6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Из них 271 компания воспользовалась финансовыми инструментами на общую сумму 1,14 млрд руб., сообщает департамент информационной политики региона.
Самым востребованным финансовым инструментом среди бизнеса стали поручительства по банковским кредитам и гарантиям, а также микрозаймы. С января по июнь областной фонд поддержки предпринимательства предоставил 135 поручительств на общую сумму 813,3 млн руб. и 125 микрозаймов на 203 млн руб.
«Если сравнивать эти показатели с цифрами прошлого года, по всем позициям наблюдается рост объемов поддержки. Так, объем поручительств по банковским кредитам за шесть месяцев 2018 года вырос почти на 150 млн руб., а объем выданных микрозаймов — на 47 млн. На уровне прошлого года остались показатели по льготным инвестиционным кредитам и займам — за полгода были предоставлены 20 кредитов и займов на общую сумму 126 млн руб.», — говорится в сообщении.
Самым востребованным финансовым инструментом среди бизнеса стали поручительства по банковским кредитам и гарантиям, а также микрозаймы. С января по июнь областной фонд поддержки предпринимательства предоставил 135 поручительств на общую сумму 813,3 млн руб. и 125 микрозаймов на 203 млн руб.
«Если сравнивать эти показатели с цифрами прошлого года, по всем позициям наблюдается рост объемов поддержки. Так, объем поручительств по банковским кредитам за шесть месяцев 2018 года вырос почти на 150 млн руб., а объем выданных микрозаймов — на 47 млн. На уровне прошлого года остались показатели по льготным инвестиционным кредитам и займам — за полгода были предоставлены 20 кредитов и займов на общую сумму 126 млн руб.», — говорится в сообщении.
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