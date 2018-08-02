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В России 27% авиапассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских условий»
2 август 2018 (14:50)
УрБК, Москва, 02.08.2018. Большинство (51%) россиян, ставших участниками опроса, признались, что летают бюджетными авиакомпаниями. Остальные предпочитают обычных перевозчиков, сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру.
При этом 27% проголосовавших выбрали вариант «не летаю из-за слишком спартанских условий перелета». Речь идет об ограничениях по провозу ручной клади в салоне у лоукостеров, невключении в стоимость билета напитков и еды, доплат за выбор места.
Между тем 23% респондентов ответили, что не летают бюджетными авиакомпаниями, так как им не хочется разбираться во всех тонкостях и доплатах.
Из тех, кто выбирает путешествие лоукостером, 48% уверены, что это помогает сэкономить на авиабилетах. А 3% ответили, что летают так потому, что у бюджетных перевозчиков больше нужных направлений.
При этом 27% проголосовавших выбрали вариант «не летаю из-за слишком спартанских условий перелета». Речь идет об ограничениях по провозу ручной клади в салоне у лоукостеров, невключении в стоимость билета напитков и еды, доплат за выбор места.
Между тем 23% респондентов ответили, что не летают бюджетными авиакомпаниями, так как им не хочется разбираться во всех тонкостях и доплатах.
Из тех, кто выбирает путешествие лоукостером, 48% уверены, что это помогает сэкономить на авиабилетах. А 3% ответили, что летают так потому, что у бюджетных перевозчиков больше нужных направлений.
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