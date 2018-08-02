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Объем выдачи автокредитов в Свердловской области во II квартале вырос на 39,8%

УрБК, Москва, 02.08.2018. Во II квартале 2018 года автокредитов в РФ было выдано на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля автомобилей, купленных в кредит, неуклонно растет с 2014 года и в текущем периоде составила 49,1% от общих продаж. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.



В Свердловской и Челябинской областях процентное соотношение еще выше, чем в целом по России. Так, объем автокредитов в Свердловской области во II квартале 2018 года вырос на 39,8%, а в Челябинской — на 22,2%.



Доля автомобилей, покупаемых за счет заемных средств, составила в Свердловской области 56,8%, а в Челябинской — 62,8%.



В НБКИ позитивно смотрят на сложившуюся ситуацию.



«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре рынка. При этом растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. В числе прочего этому способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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