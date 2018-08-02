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Курс рубля может упасть на 15% в случае санкций против российского госдолга
2 август 2018 (14:14)
УрБК, Москва, 02.08.2018. Рубль может упасть на 15%, до 72-73 руб. за доллар США, если США введут санкции против государственного долга России. Это произойдет при худшем сценарии — если иностранцам запретят покупать и держать облигации федерального займа РФ. Санкции же против новых выпусков облигаций ослабят рубль примерно на 5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков российского представительства Citigroup.
«Несмотря на то, что Конгресс США ушел на каникулы, и новые санкции едва ли введут в ближайшее время, сохраняется риск, что такие ограничения могут ввести позднее. Дополнительный отток капитала, связанный с таким событием, может в итоге ослабить рубль», — цитирует Bloomberg отчет аналитиков Citigroup Ивана Чакарова и Артема Загрина.
В июле сенаторы Линдси Грэм и Роб Менендес начали работать над законопроектом о новых антироссийских санкциях. Они, в частности, предлагают распространить ограничения на покупку российского госдолга. В апреле против подобного шага высказывался американский Минфин.
«Несмотря на то, что Конгресс США ушел на каникулы, и новые санкции едва ли введут в ближайшее время, сохраняется риск, что такие ограничения могут ввести позднее. Дополнительный отток капитала, связанный с таким событием, может в итоге ослабить рубль», — цитирует Bloomberg отчет аналитиков Citigroup Ивана Чакарова и Артема Загрина.
В июле сенаторы Линдси Грэм и Роб Менендес начали работать над законопроектом о новых антироссийских санкциях. Они, в частности, предлагают распространить ограничения на покупку российского госдолга. В апреле против подобного шага высказывался американский Минфин.
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