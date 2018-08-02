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В Асбесте суд обязал предпринимателя выплатить более 12 тыс. рублей за продажу некачественной мебели
2 август 2018 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. Жителю Асбеста с помощью специалистов Асбестовского консультационного пункта для потребителей удалось взыскать уплаченные средства за некачественную мебель, приобретенную у местного ИП. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Недостатки по качеству товара были выявлены сразу же после приобретения, но предприниматель отказалась решать вопрос сначала в устной форме, затем в форме письменной претензии.
В итоге мировой судья судебного участка № 1 Асбестовского судебного района Свердловской области удовлетворил требование потребителя и взыскал с ИП уплаченные денежные средства за некачественный товар, неустойку за пользование денежными средствами, убытки и компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. Общая сумма выплат составила 12 тыс. 999 руб.
Недостатки по качеству товара были выявлены сразу же после приобретения, но предприниматель отказалась решать вопрос сначала в устной форме, затем в форме письменной претензии.
В итоге мировой судья судебного участка № 1 Асбестовского судебного района Свердловской области удовлетворил требование потребителя и взыскал с ИП уплаченные денежные средства за некачественный товар, неустойку за пользование денежными средствами, убытки и компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. Общая сумма выплат составила 12 тыс. 999 руб.
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