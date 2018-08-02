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Закредитованность россиян растет в два раза быстрее, чем их зарплата

УрБК, Москва, 02.08.2018. Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений. В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития.



За все I полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн руб. до 13,3 трлн, следует из данных ЦБ. Компании же, напротив, все активнее сберегают, сообщает Минэкономразвития: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении (месяцем ранее — на 6,5%). Выросли и их займы — но только на 2,8% к тому же периоду 2017 года, а с учетом корпоративных облигаций — на 3,3% (после роста в мае на 2,6 и 3,1% соответственно).



Банки сосредоточились на кредитовании населения — при текущем регулировании им это выгоднее, чем кредитовать бизнес, и такая ситуация беспокоит Минэкономразвития, которое предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими.



Потребительское кредитование начало восстанавливаться еще в прошлом году на фоне падающих доходов населения. Люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, замечали аналитики РАНХиГС. В начале 2018 года, накануне выборов, зарплаты бюджетников стали стремительно расти, а вслед за зарплатами росли и доходы населения — на 4,2-5,6% в годовом выражении в феврале-апреле. Но уже в мае-июне реальные доходы россиян вернулись к околонулевым темпам роста. Вслед за этим выросла доля россиян, ожидающих ухудшения материального положения своей семьи в течение следующего года, с 12% в мае до 22% в июне, а тех, кто ждет улучшения, — сократилась с 24 до 19%, свидетельствуют результаты опроса «ИнФОМа».



ЦБ уже снижает выгодность займов населения для банков: с 1 мая выросли коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, а с 1 сентября регулятор повысит их снова — по займам, полная стоимость которых превышает 10% годовых.



Но высокорисковые заемщики активнее кредитуются в микрофинансовых организациях (МФО): по данным Национального бюро кредитных историй, МФО в апреле-июне выдали займов «до зарплаты» на 26,3 млрд руб. — на 23,8% больше, чем годом ранее. Уязвимые группы населения уже серьезно закредитованы, говорит главный аналитик ITS Wealth Management Георгий Окромчедлишвили, в дальнейшем существенного роста этих займов не предвидится. Но и заметного снижения тоже, для этого должен возобновиться стабильный экономический рост, заключает он.

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