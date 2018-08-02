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В Екатеринбурге до конца августа перекроют движение по участку улицы Профсоюзная
2 август 2018 (11:33)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. в Екатеринбурге с 4 по 31 августа 2018 года перекроют движение по участку улицы Профсоюзная. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
Движение транспорта будет перекрыто от улицы Инженерная до въезда во двор дома № 67 в связи со строительством монолитной камеры водопроводной сети.
Движение транспорта будет перекрыто от улицы Инженерная до въезда во двор дома № 67 в связи со строительством монолитной камеры водопроводной сети.
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