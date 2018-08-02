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Средняя цена вторичного жилья в Екатеринбурге достигла пикового значения с сентября 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. На 30 июля 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 508 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



«Постепенный рост средней цены, характерный для рынка в первые месяцы 2018 года, прекратился, и с середины марта наблюдаются незначительные корректировки в пределах 0,2%. На 30 июля средняя цена предложения на вторичном рынке жилье Екатеринбурга составила 68 тыс. 508 руб. за кв. м. За неделю ценовой показатель вырос на 0,2% и стал чуть больше за месяц (на 0,1%). Несмотря на несущественный рост, текущее значение является пиковым с сентября 2016 года (68 тыс. 619 руб. за кв. м.). Такая ситуация возникла в связи с уходом наиболее дешевых объектов с рынка», — поясняют аналитики УПН.



По количественным показателям рынок вторичного жилья находится в отрицательной динамике: сейчас выставляется на продажу около 8 тыс. 350 квартир, что на 2,6% меньше, чем в начале июля. Роста объемов рынка в ближайшее время не ожидается.



Прежним остается количество комнат и объектов в пригороде Екатеринбурга. В базе данных УПН выставляется почти 1 тыс. 630 комнат в коммунальных квартирах. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) продается еще 710 квартир. Сроки экспозиции чуть меньше четырех месяцев.

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