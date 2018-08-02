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WhatsApp намерен взимать плату с бизнеса за отправку сообщений клиентам

УрБК, Москва, 02.08.2018. WhatsApp намерен ввести плату для компаний за отправку некоторых сообщений клиентам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на блог мессенджера.



Нововведение распространится на сообщения от служб поддержки и рекламы в приложении WhatsApp Business. Предполагается, что это освободит чаты клиентов от излишней информации.



«С тех пор, как мы запустили приложение WhatsApp Business, люди говорили нам, что им гораздо быстрее написать компании в чате, чем звонить или послать ей e-mail. Сегодня мы расширяем нашу поддержку бизнеса, которому требуются продвинутые инструменты для общения с клиентами», — сообщает компания в блоге.



Мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook) используют около 1,5 млрд пользователей по всему миру. Клиенты могут написать той или иной компании, используя, в частности, специальную кнопку на ее странице в социальной сети.

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