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WhatsApp намерен взимать плату с бизнеса за отправку сообщений клиентам
2 август 2018 (10:36)
УрБК, Москва, 02.08.2018. WhatsApp намерен ввести плату для компаний за отправку некоторых сообщений клиентам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на блог мессенджера.
Нововведение распространится на сообщения от служб поддержки и рекламы в приложении WhatsApp Business. Предполагается, что это освободит чаты клиентов от излишней информации.
«С тех пор, как мы запустили приложение WhatsApp Business, люди говорили нам, что им гораздо быстрее написать компании в чате, чем звонить или послать ей e-mail. Сегодня мы расширяем нашу поддержку бизнеса, которому требуются продвинутые инструменты для общения с клиентами», — сообщает компания в блоге.
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook) используют около 1,5 млрд пользователей по всему миру. Клиенты могут написать той или иной компании, используя, в частности, специальную кнопку на ее странице в социальной сети.
Нововведение распространится на сообщения от служб поддержки и рекламы в приложении WhatsApp Business. Предполагается, что это освободит чаты клиентов от излишней информации.
«С тех пор, как мы запустили приложение WhatsApp Business, люди говорили нам, что им гораздо быстрее написать компании в чате, чем звонить или послать ей e-mail. Сегодня мы расширяем нашу поддержку бизнеса, которому требуются продвинутые инструменты для общения с клиентами», — сообщает компания в блоге.
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook) используют около 1,5 млрд пользователей по всему миру. Клиенты могут написать той или иной компании, используя, в частности, специальную кнопку на ее странице в социальной сети.
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