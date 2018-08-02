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Шахтеры ЕВРАЗа в Тыве первыми в России ввели в эксплуатацию самоходную крепь
2 август 2018 (10:14)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. Впервые в России на шахте «Межегейуголь», расположенной в Тыве, угольщики ЕВРАЗа ввели в эксплуатацию комплект мобильных самоходных секций крепи. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Шахта ведет добычу методом камерно-столбовой отработки угольного пласта с обрушением. Новая техника обеспечит горнякам «Межегейугля» безопасную добычу и повысит производительность труда. Коэффициент извлекаемости угля ценной марки «Ж» вырастет до 78%. В июне горняки добыли 35 тыс. т угля, а уже в июле — на 10 тыс. т больше.
Комплект механизированных секций крепи интегрирован в существующую технологическую схему выемки угля, что позволило уменьшить количество анкеров, используемых для усиления крепления сопряжений. Секции отлично подходят для пологих пластов средней мощности, они способны раздвигаться на высоту до 4 м и надежно держат любой тип кровли. Это обеспечивает безопасный труд горняков, предотвращает неконтролируемые обрушения за счет ограждения выработанного пространства от рабочей зоны, где идет выемка угля.
В США и Австралии мобильные секции крепи для КСО успешно применяются с 1975 года. Прежде чем впервые внедрить этот метод в России, специалисты ЕВРАЗа изучили опыт зарубежных коллег, подготовили документацию, чтобы сертифицировать секции для своих условий.
«Весной работники лучшего горняцкого звена во главе с бригадиром подготовительного участка № 2 «Межегейугля» Николаем Денисовым побывали на шахте в г. Хантингтоне, штат Западная Вирджиния, где изучили особенности управления секциями и правила обслуживания. Обучение на заводе-производителе Fletcher помогает проходчикам и электрослесарям участка грамотно обслуживать высокотехнологичное оборудование и не допускать простоев в работе», — рассказали в пресс-службе.
Шахта ведет добычу методом камерно-столбовой отработки угольного пласта с обрушением. Новая техника обеспечит горнякам «Межегейугля» безопасную добычу и повысит производительность труда. Коэффициент извлекаемости угля ценной марки «Ж» вырастет до 78%. В июне горняки добыли 35 тыс. т угля, а уже в июле — на 10 тыс. т больше.
Комплект механизированных секций крепи интегрирован в существующую технологическую схему выемки угля, что позволило уменьшить количество анкеров, используемых для усиления крепления сопряжений. Секции отлично подходят для пологих пластов средней мощности, они способны раздвигаться на высоту до 4 м и надежно держат любой тип кровли. Это обеспечивает безопасный труд горняков, предотвращает неконтролируемые обрушения за счет ограждения выработанного пространства от рабочей зоны, где идет выемка угля.
В США и Австралии мобильные секции крепи для КСО успешно применяются с 1975 года. Прежде чем впервые внедрить этот метод в России, специалисты ЕВРАЗа изучили опыт зарубежных коллег, подготовили документацию, чтобы сертифицировать секции для своих условий.
«Весной работники лучшего горняцкого звена во главе с бригадиром подготовительного участка № 2 «Межегейугля» Николаем Денисовым побывали на шахте в г. Хантингтоне, штат Западная Вирджиния, где изучили особенности управления секциями и правила обслуживания. Обучение на заводе-производителе Fletcher помогает проходчикам и электрослесарям участка грамотно обслуживать высокотехнологичное оборудование и не допускать простоев в работе», — рассказали в пресс-службе.
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