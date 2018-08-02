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УрФУ могут запретить рекламировать себя как «лучший вуз России»

2 август 2018 (09:40)

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. Управление ФАС России по Свердловской области возбудило дело по факту распространения рекламы ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием стало заявление физического лица о распространении 21 июня 2018 года рекламы на стене здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 119 — ул. Мира, 32 следующего содержания: «УрФУ — ты лучший вуз России».

Заявитель указал, что в рекламе отсутствуют доказательства того, что УрФУ является лучшим вузом России, в связи с чем распространяются ложные сведения, и потребители вводятся в заблуждение.

Как пояснили в пресс-службе, согласно пункту 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

«Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами (пункт 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе)», — отмечают в Свердловском УФАС.

Ответственность за нарушение части 3 статьи 5 закона о рекламе несет рекламодатель. Предполагаемым рекламодателем в данном случае является ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина».

На основании изложенного антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения ФЗ «О рекламе».

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