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УрФУ могут запретить рекламировать себя как «лучший вуз России»

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. Управление ФАС России по Свердловской области возбудило дело по факту распространения рекламы ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием стало заявление физического лица о распространении 21 июня 2018 года рекламы на стене здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 119 — ул. Мира, 32 следующего содержания: «УрФУ — ты лучший вуз России».



Заявитель указал, что в рекламе отсутствуют доказательства того, что УрФУ является лучшим вузом России, в связи с чем распространяются ложные сведения, и потребители вводятся в заблуждение.



Как пояснили в пресс-службе, согласно пункту 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.



«Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами (пункт 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе)», — отмечают в Свердловском УФАС.



Ответственность за нарушение части 3 статьи 5 закона о рекламе несет рекламодатель. Предполагаемым рекламодателем в данном случае является ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина».



На основании изложенного антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения ФЗ «О рекламе».

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