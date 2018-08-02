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В Камышлове год не могут достроить два дома по программе переселения граждан из аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. В Камышлове ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» год не может достроить дома на улице Олимпийская, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



По данным надзорного органа, в августе 2016 года администрация Камышловского городского округа и ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» заключили 21 муниципальный контракт о долевом участии в строительстве 161 жилого помещения в Камышлове для переселения семей, проживающих в аварийном жилье.



Напомним, в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах» объекты должны были завершить к 1 июля 2017 года.



Муниципальные контракты устанавливали аналогичный срок, однако по состоянию на 1 августа 2018 года два объекта на улице Олимпийская все еще не завершены, акты приемки домов не подписаны, дома в эксплуатацию не введены, жители аварийных домов в благоустроенные квартиры не переселены.



«В связи с низкими темпами достройки объекта прокурор Свердловской области ранее в адрес губернатора региона вносил представление о необходимости принятия мер к скорейшему завершению строительства домов», ― сообщает прокуратура Свердловской области.



Сейчас 126 граждан, которым предназначались квартиры в этих домах, переселили в другой дом, построенный в рамках программы. Прокуратура потребовала принять конкретные меры по завершению строительства объектов и сдачи дома в эксплуатацию с соблюдением всех строительных и санитарных норм.

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