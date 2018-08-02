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Состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло почти на 13,96 млрд долл. США

УрБК, Москва, 02.08.2018. Совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров России выросло с начала 2018 года на 13,96 млрд долл. США и на 1 августа достигло 271,2 млрд долл. США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires Index.



Самым богатым россиянином, по оценке Bloomberg, стал основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние с начала года выросло на 675 млн долл. США и достигло 20,4 млрд млрд долл. США.



За ним следует основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние выросло в отчетном периоде на 2,24 млрд долл. США до 20,3 млрд долл. США.



Замыкает тройку богатейших россиян глава «Новатэка» Леонид Михельсон с капиталом в 19,9 млрд долл. США (рост в отчетном периоде на 3,27 млрд долл. США).



Четвертое и пятое место среди россиян заняли владелец «Интерроса» Владимир Потанин и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко с состояниями в 18,5 млрд долл. США и 15,9 млрд долл. США соответственно. Попавший под санкции США миллиардер Олег Дерипаска в число 24 богатейших россиян не вошел.

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