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В Екатеринбурге гендиректора компании «Телевизионная сеть» приговорили к 3,5 годам колонии за растрату 15,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Романа Язовских и Надежды Дьячковой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего положения, в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что у гендиректора ПАО «Телевизионная сеть» Р. Язовских (в один из периодов также занимавшего должность заместителя директора в этой же организации) возник умысел на хищение денежных средств предприятия в максимально возможном размере. Для этой цели обвиняемый проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции между ПАО «Телевизионная сеть» и другими юридическими лицами под видом компенсации понесенных затрат на приобретение товарно-материальных ценностей.



Для реализации поставленных задач он решил привлечь главного бухгалтера ПАО «Телевизионная сеть» Н. Дьячкову, чтобы она формировала необходимую первичную документацию для конспирации фиктивных финансово-хозяйственных операций, на что последняя согласилась.



Так, обвиняемый заключил фиктивный договор оказания услуг с индивидуальным предпринимателем, сообщив последнему, что на самом деле между ними будет заключен договор займа, однако по некоторым причинам юридически данную операцию надо оформить через договор оказания услуг. При этом он достоверно знал, что услуги фактически оказываться не будут. После чего похитил средства предприятия на сумму свыше 500 тыс. руб.



В целом в период с декабря 2011 года по январь 2016 года обвиняемые похитили средства предприятия на общую сумму свыше 15,6 млн руб.



Кировский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Роману Язовских в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Надежде Дьячковой — в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Судебный акт вступил в законную силу.

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