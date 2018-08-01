Новости дня

В Новоуральске с 1 августа сменился гарантирующий поставщик энергоресурсов

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В связи с исключением ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» (НУЭСК) из реестра субъектов оптового рынка электроэнергии гарантирующим поставщиком для его потребителей в Новоуральском ГО утверждено ОАО «МРСК Урала». Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



В общей сложности изменения коснутся 1 тыс. 784 абонентов. Все они — 725 юридических и более 1 тыс. физических лиц — находятся на территории Новоуральского городского округа.



Как пояснили представители нового гарантирующего поставщика, чтобы избежать двойной оплаты, новоуральцам необходимо погасить задолженность за предыдущие периоды, если она есть, по счетам НУЭСК, включая платежи за июль. За август им придут квитанции уже с реквизитами ОАО «МРСК Урала».



Отметим, что на сегодняшний день долги управляющих компаний и коммунальных структур Новоуральска перед лишенной статуса сбытовой компанией превышают 100 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: