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В Екатеринбург из Владивостока ввезли с нарушением температурного режима 400 тонн рыбы
1 август 2018 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. На подъездных путях Екатеринбурга в термос-вагонах железнодорожного состава выявлена мороженая рыба (минтай, навага, терпуг) общим весом около 400 т, перевозившаяся с нарушениями температурного режима. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Нарушения были обнаружены в ходе ветеринарно-санитарного осмотра, проведенного ведомством в период с 27 по 31 июля.
Рыбу везли из Владивостока в двенадцати термос-вагонах, в одиннадцати из них не соблюдался температурный режим при транспортировке. Температура в толще блоков рыбопродукции не соответствовала требованиям нормативных документов.
Прибывшая продукция направлена на хранение в условиях склада грузовладельца для дозаморозки и дальнейшего использования по результатам лабораторных исследований.
В настоящее время по фактам выявленных нарушений проводятся административные расследования, по результатам которых виновные будут привлечены к ответственности за использование подвижного состава, неспособного обеспечить должный низкотемпературный режим перевозки.
Нарушения были обнаружены в ходе ветеринарно-санитарного осмотра, проведенного ведомством в период с 27 по 31 июля.
Рыбу везли из Владивостока в двенадцати термос-вагонах, в одиннадцати из них не соблюдался температурный режим при транспортировке. Температура в толще блоков рыбопродукции не соответствовала требованиям нормативных документов.
Прибывшая продукция направлена на хранение в условиях склада грузовладельца для дозаморозки и дальнейшего использования по результатам лабораторных исследований.
В настоящее время по фактам выявленных нарушений проводятся административные расследования, по результатам которых виновные будут привлечены к ответственности за использование подвижного состава, неспособного обеспечить должный низкотемпературный режим перевозки.
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