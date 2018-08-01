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Администрация Екатеринбурга утвердила планировку участка под ледовую арену УГМК
1 август 2018 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил постановление о проекте планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта.
В приложении к постановлению расписан план всех объектов, которые появятся в указанном квартале. Как следует из документа, с 2018 по 2021 годы пройдет первый этап строительства ледовой арены УГМК с автостоянкой для автобусов и большегрузного транспорта и автостоянкой для посетителей. На указанный период запланированы также работы по возведению многоуровневой автостоянки на перекрестке улиц Декабристов и Степана Разина, комплекса на месте первой городской бани «Бодрость» по улице Куйбышева, 42 и многоуровневой автостоянки для жилого комплекса «Артек» по улице Степана Разина.
На 2022-2025 годы, согласно документу, запланировано строительство ряда объектов, в том числе торгово-общественной галереи по улице Розы Люксембург, 52 «б», гостиницы с подземной автостоянкой на пересечении улиц Декабристов и Чапаева, многоуровневой автостоянки на улице Народной воли.
Напомним, что 24 марта 2018 года в квартале улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта была подорвана недостроенная башня, которая была передана УГМК вместе с участком. На месте телевышки компания планирует построить ледовый спорткомплекс. На публичных слушаниях, которые прошли в Екатеринбурге 29 июня 2018 года, было заявлено, что в зоне притяжения ледовой арены должны появиться торговые объекты и заведения общепита.
В приложении к постановлению расписан план всех объектов, которые появятся в указанном квартале. Как следует из документа, с 2018 по 2021 годы пройдет первый этап строительства ледовой арены УГМК с автостоянкой для автобусов и большегрузного транспорта и автостоянкой для посетителей. На указанный период запланированы также работы по возведению многоуровневой автостоянки на перекрестке улиц Декабристов и Степана Разина, комплекса на месте первой городской бани «Бодрость» по улице Куйбышева, 42 и многоуровневой автостоянки для жилого комплекса «Артек» по улице Степана Разина.
На 2022-2025 годы, согласно документу, запланировано строительство ряда объектов, в том числе торгово-общественной галереи по улице Розы Люксембург, 52 «б», гостиницы с подземной автостоянкой на пересечении улиц Декабристов и Чапаева, многоуровневой автостоянки на улице Народной воли.
Напомним, что 24 марта 2018 года в квартале улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта была подорвана недостроенная башня, которая была передана УГМК вместе с участком. На месте телевышки компания планирует построить ледовый спорткомплекс. На публичных слушаниях, которые прошли в Екатеринбурге 29 июня 2018 года, было заявлено, что в зоне притяжения ледовой арены должны появиться торговые объекты и заведения общепита.
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