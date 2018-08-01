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В правительстве РФ одобрили введение уголовной ответственности за «серый» техосмотр
1 август 2018 (17:05)
УрБК, Москва, 01.08.2018. Проект закона, который вводит уголовную ответственность за техосмотр, проводимый лицом без аккредитации и без реальной диагностики автомобиля, одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
«Предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. Введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля», — говорится в сообщении.
Дополнительно одобрен проект закона, усиливающий административную ответственность всех участников системы техосмотра.
Так, техническому эксперту может быть вынесено административное наказание в виде дисквалификации, если он допустил к участию в дорожном движении транспортное средство, которое не прошло техосмотр.
Также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра.
Документы будут рассмотрены на заседании правительства РФ.
«Предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. Введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля», — говорится в сообщении.
Дополнительно одобрен проект закона, усиливающий административную ответственность всех участников системы техосмотра.
Так, техническому эксперту может быть вынесено административное наказание в виде дисквалификации, если он допустил к участию в дорожном движении транспортное средство, которое не прошло техосмотр.
Также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра.
Документы будут рассмотрены на заседании правительства РФ.
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