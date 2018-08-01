Новости дня

В правительстве РФ одобрили введение уголовной ответственности за «серый» техосмотр

УрБК, Москва, 01.08.2018. Проект закона, который вводит уголовную ответственность за техосмотр, проводимый лицом без аккредитации и без реальной диагностики автомобиля, одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.



«Предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. Введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля», — говорится в сообщении.



Дополнительно одобрен проект закона, усиливающий административную ответственность всех участников системы техосмотра.



Так, техническому эксперту может быть вынесено административное наказание в виде дисквалификации, если он допустил к участию в дорожном движении транспортное средство, которое не прошло техосмотр.



Также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра.

Документы будут рассмотрены на заседании правительства РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: